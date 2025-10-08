Белият дом заплаши, че може и да не изплати заплатите на федералните служители за периода, в който е спряна работата на правителството

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предупреди, че няма да гарантира изплащането на заплатите на федералните служители за периода, в който е спряна работата на правителството.

Това противоречи на дългогодишната политика по отношение преустановилите работа държавни служители, които са около 750 000 на брой.

Government shutdown: Федералното правителство на САЩ спря работа

Най-дългото спиране на работата на американското правителство бе през 2019 г. и продължи 35 дни. След това Тръмп подписа закон, който гарантира, че федералните служители ще получават заплатите си за периодите на всякакви бюджетни блокади. Но в разпространения във вторник меморандум на Службата за управление и бюджет на Белия дом се посочва, че замразените заплати трябва да се осигурят от Конгреса на САЩ, ако законодателният орган вземе такова решение в рамките на законопроект за държавното финансиране.

Редактор: Цветина Петкова