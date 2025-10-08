Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“, който е сред най-засегнатите от кризата с отпадъците в София. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев пред журналисти. Той участва в кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“, която се провежда в столицата.

„Кметът на район „Красно село“ потърси съдействие от нас и ние веднага ще осигурим жива сила – лишени от свобода, които са с леки присъди и живеят в общежития от открит тип, които и без това работят през деня в различни фирми, ще се включат в почистването“, обясни министърът. Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По думите му такава практика е прилагана и преди, включително при почистване на речни корита в София.

Георгиев посочи, че е необходима конкретика, а не патетика при решаването на кризата с отпадъците в столицата. „Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука“, каза министърът.

Той коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София, като заяви, че изтичащите договори са били известни отдавна. „По времето на госпожа Фандъкова тя беше предвидила шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април“, заяви Георгиев.

По думите му Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, а политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група също е заявена ясно.

Редактор: Цветина Петкова