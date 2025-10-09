Независимата агенция за публични приходи на Гърция въвежда промяна в системата за събиране на пътни такси, като премахва задължителното отпечатване на касови бележки при преминаване през пунктове с автоматична система за таксуване. Мярката цели да ограничи използването на хартия, да подпомогне опазването на околната среда и да ускори преминаването на превозни средства през пунктовете.

Според официално писмо от управителя на Гръцката администрация по пътищата Георгиос Пицилис, нововъведението се прилага при преминаване през затворени магистрали или мостове, където функционира автоматизирана система за събиране на пътни такси. Касовата бележка ще продължи да се издава по електронен път, но отпечатването ѝ няма да бъде задължително, ако водачът е предварително информиран и не я поиска.

От агенцията подчертават, че тази промяна ще улесни трафика и ще намали времето за чакане, особено по време на пиковите периоди на пътуване.