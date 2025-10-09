„Кметът две години бездейства – не е направено нищо, за да се подсигури София при отказ на частните фирми“, коментира депутатът от „Възраждане“ Петър Петров в предаването „Денят на живо“.

Според него, столицата все още не е в разгара на кризата с боклука, но това предстои, когато изтекат договорите с частните фирми в края на годината. „Истинската криза ще започне около Нова година, когато изтичат договорите на почти всички столични райони. През последните две години не е направено нищо, за да се осигури резервен капацитет“, посочи Петров.

Докато СОС одобри заема за боклука: Софиянци си купиха боклукчийски камиони (СНИМКИ)

Той подчерта, че новото общинско предприятие „Софекострой“ има нужда от сериозни инвестиции, за да може да поеме повече райони. „Сега обслужва само един район, но с допълнителните 9 млн. лв., които бяха гласувани, може да се закупи техника и да се разшири дейността му. Това обаче ще отнеме време“, уточни депутатът.

По думите му, временно решение може да бъде наемането на частни фирми от страната като подизпълнители на „Софекострой“.

„Възраждане“ ще оспори пред Конституционния съд промените в закона за ДАНС

„Новите промени нарушават принципа на разделение на властите и отслабват ролята на президента като балансьор“, заяви Петров.

Той уточни, че партията ще внесе искане в Конституционния съд, след като законът бъде обнародван.

До 6 години затвор за разпространение на лични данни?

Коментирайки законопроекта на „Има такъв народ“, предвиждащ до 6 години затвор за разпространяване на лична или чувствителна информация, депутатът посочи, че „идеята е добра, но трябва да се прецизира“.

СОС гласува 9 млн. лв. за "Софекострой"

„Законът трябва да защитава обикновените граждани, но не бива да ограничава свободата на словото“, каза още Петров.

Предсрочни избори напролет?

Петров изрази съмнение, че управляващата коалиция ще успее да изкара мандата си.

Продажбата на активи на "Лукойл" - само с одобрението на ДАНС и МС (ОБЗОР)

„Това правителство едва събира кворум и трудно ще приеме първия бюджет в евро. По-вероятно е през пролетта да има предсрочни избори“, прогнозира депутатът.

Съдебната реформа и нова конституция

„Няма никакви реални реформи в съдебната система – Висшият съдебен съвет и инспекторатът са с изтекли мандати. Нужно е ново начало и дебат за нова Конституция“, заяви Петров.

„Трябва да се преодолее колективната безотговорност на институциите и да се намали броят на органите, които носят власт и отговорност“, допълни той.