Много хора са загинали или са в неизвестност след взрив във военен завод за експлозиви в щата Тенеси, предадоха властите

Взривната вълна е била почувствана на километри, а екипи за спешна помощ са били изпратени малко след това към мястото на инцидента, но вторични експлозии са принудили спасителите да стоят настрана от горящите отломки. Това предаде "Асошиейтед прес", като се позова на властите и на жители на района.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Експлозията е станала в предприятието Accurate Energetic Systems, намиращо се близо до град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил, съобщи шерифската служба на окръг Хикман. Компанията информира на сайта си, че произвежда и тества експлозиви в обект с 8 сгради в района на гористите хълмове край град Бъкснорт, на около 97 километра от Нашвил.

В публикация в социалните мрежи службата призова хората да избягват района, за да позволят на екипите да си свършват работата.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what's left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

„В момента в неизвестност са няколко души. Опитваме се да бъдем внимателни към семействата в тази ситуация“, заяви на пресконференция шерифът Крис Дейвис. „Имаме и загинали“, добави той.

Към момента причината за експлозията не е ясна и Дейвис каза, че разследването може да продължи няколко дни.

На видеоклип от мястото на инцидента се вижда горящо поле с отломки и издигащ се над него дим. Местен телевизионен канал излъчи кадри, на които се виждат отломки, разпръснати около мястото на експлозията, както и повредени автомобили на близък паркинг. Новинарските екипи съобщиха, че са получили обаждания от жители на района, разтревожени от силната експлозия.

