Еднофамилна къща в северната част на Мюнхен рано тази сутрин беше обхваната от пламъци, предаде германската медия Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мюнхенската противопожарна служба е получила сигнал за пожар в жилище в квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. местно време. По данни на "Билд" на мястото на инцидента е намерено човешко тяло.

Местни жители съобщават, че са чули взрив и изстрели. Няколко автомобила, паркирани близо до къщата, също са се запалили. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Силите на реда уверяват местните жители, че инцидентът не представлява заплаха за тях.

Полицията заяви, че недалеч от горящата къща е бил открит ранен човек, но не е ясно дали е пострадал при пожара.  

Октоберфестът в Мюнхен ще остане временно затворен вследствие на експлозиите в южната част на града.

Организаторите на бирения фестивал съобщиха на своя уебсайт, че е получена „заплаха за бомба”.

Полицията посочи, че в жилищна сграда в северната част на Мюнхен са били открити взривни устройства и че разследва всякаква възможна връзка с Октоберфест, който се провежда ежегодно в близост до центъра на баварската столица на терена Терезиенвизе.

