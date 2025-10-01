Снимка: iStock
Октоберфест е затворил заради заплаха за бомба
Еднофамилна къща в северната част на Мюнхен рано тази сутрин беше обхваната от пламъци, предаде германската медия Frankfurter Allgemeine Zeitung.
🚨🇩🇪 MUNICH EXPLOSION - MAN FOUND DEAD WITH POSSIBLE BOMBS NEAR LAKE— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 1, 2025
A booby-trapped house exploded in northern Munich, triggering a massive emergency response before sunrise.
Minutes later, a man was found dead near Lerchenauer Lake with gunshot wounds and a backpack feared to… https://t.co/hBgHYpqUx9 pic.twitter.com/o3OVjqbJvl
Мюнхенската противопожарна служба е получила сигнал за пожар в жилище в квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. местно време. По данни на "Билд" на мястото на инцидента е намерено човешко тяло.
Allemagne : la Fête de la bière fermée après un incendie suivi d'une explosion à Munichhttps://t.co/U6244ruUqR— MWGA (@Dhdbbdbd139570) October 1, 2025
🔴 🇩🇪 ALERTE INFO - Selon Bild, un incendie suivi d'une explosion à Munich aurait fait un mort. La Fête de la Bière annulée par mesure de sécurité. Important déploiement policier en cours. #Urgent #Munich #Allemagne pic.twitter.com/XEOEwMuxUM— Media Express (@media_express_e) October 1, 2025
Местни жители съобщават, че са чули взрив и изстрели. Няколко автомобила, паркирани близо до къщата, също са се запалили. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Силите на реда уверяват местните жители, че инцидентът не представлява заплаха за тях.
❗️⚠️🇩🇪 - A major police and fire operation is underway in northern Munich following multiple explosions and gunfire reports early Wednesday morning.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 1, 2025
Special forces and bomb disposal experts are at the scene, investigating a possible link to the Oktoberfest, which remains closed… pic.twitter.com/IUjJhK1roK
Полицията заяви, че недалеч от горящата къща е бил открит ранен човек, но не е ясно дали е пострадал при пожара.
Октоберфестът в Мюнхен ще остане временно затворен вследствие на експлозиите в южната част на града.
Организаторите на бирения фестивал съобщиха на своя уебсайт, че е получена „заплаха за бомба”.
Полицията посочи, че в жилищна сграда в северната част на Мюнхен са били открити взривни устройства и че разследва всякаква възможна връзка с Октоберфест, който се провежда ежегодно в близост до центъра на баварската столица на терена Терезиенвизе.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни