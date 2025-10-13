Младият мъж спешно се нуждае от средства за лечение, а сумата е непосилна за семейството му
Цало Цалов има спешна нужда от средства за лечение. Младият мъж е диагностициран със злокачествен тумор на зародишните клетки на тестиса в четвърти стадий. След операция и четири курса химиотерапия около 90% от метастазите са премахнати, но остават активни образувания в лимфните възли и малкия таз.
Предстоят му още два курса химиотерапия и операция за отстраняване на останалите метастази – решаващи за възстановяването му. Лечението е скъпо и непосилно за семейството му.
Цало се нуждае от финансова подкрепа, за да продължи битката си с болестта.
IBAN: BG19STSA93000031786163
BIC: STSABGSF
Получател: Цало Лилов Цалов
Основание: Дарение за лечение на Цало Цалов
Revolut: 0884 950675 – Христиана Цалова
♦ Повече информация: www.zatsalo.com
♦ Facebook страница: Да спасим Цало
Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев.Редактор: Румен Лозанов
