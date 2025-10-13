Цало Цалов има спешна нужда от средства за лечение. Младият мъж е диагностициран със злокачествен тумор на зародишните клетки на тестиса в четвърти стадий. След операция и четири курса химиотерапия около 90% от метастазите са премахнати, но остават активни образувания в лимфните възли и малкия таз.

Предстоят му още два курса химиотерапия и операция за отстраняване на останалите метастази – решаващи за възстановяването му. Лечението е скъпо и непосилно за семейството му.

Цало се нуждае от финансова подкрепа, за да продължи битката си с болестта.

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи по следните

начини:

Дарителска сметка – DSK BANK

IBAN: BG19STSA93000031786163



BIC: STSABGSF



Получател: Цало Лилов Цалов



Основание: Дарение за лечение на Цало Цалов



Revolut: 0884 950675 – Христиана Цалова

♦ Повече информация: www.zatsalo.com

♦ Facebook страница: Да спасим Цало

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев.

Редактор: Румен Лозанов