Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на 2-годишната война.

Снимка: БГНЕС

„Документът ще излага правила и разпоредби и много други неща“, заяви Тръмп преди подписването, като повтори два пъти, че „то ще се спазва“.

Снимка: БГНЕС

„Заедно постигнахме това, което всички смятаха за невъзможно. Най-накрая имаме мир в Близкия изток“, заяви Тръмп в реч пред колегите си лидери.

