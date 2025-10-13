Снимка: БГНЕС
Тръмп два пъти повтори, че документът ще се спазва
Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, целящо да сложи край на 2-годишната война.
„Документът ще излага правила и разпоредби и много други неща“, заяви Тръмп преди подписването, като повтори два пъти, че „то ще се спазва“.
„Заедно постигнахме това, което всички смятаха за невъзможно. Най-накрая имаме мир в Близкия изток“, заяви Тръмп в реч пред колегите си лидери.Редактор: Ивайла Митева
