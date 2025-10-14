Трима полицаи загинаха, а други 15 души - бяха ранени при мощна газова експлозия в Северна Италия. Взривът избухнал, докато униформените се опитвали да изселят семейство от фермата им в Кастел д'Ацано, близо до Верона.

Задържани са двама души - брат и сестра на около 60-годишна възраст. Трети член на семейството им беше заловен след кратко издирване, след като успял да избяга след взрива, съобщава агенция ANSA. И задържаната жена е била ранена в експлозията, съобщават местните власти.

Те са обвинени, че нарочно са предизвикали експлозията, след като многократно са заплашили дошлите да ги изселят полицаи, че ще се взривят. Самата експлозия настъпила, когато униформените отворили вратата на къщата, пълна с газ. Двуетажната сграда рухнала при ударната вълна и полицаите останали затрупани под отломките. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Собствениците на къщата били фермери, но натрупали дългове и не ги погасявали. Имали са и ипотека. Поради тази причина са получили заповед за принудително изселване, но са отказали да ѝ се подчинят, съобщават местни медии.

Редактор: Станимира Шикова