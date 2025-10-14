След почти седем месеца в болница почина още един от членовете на групата ДНК, по време на чийто концерт през март избухна смъртоносният пожара в дискотека в град Кочани в източната част на Северна Македония.

Владимир Блажев - Панчо имал тежки изгаряния по ръцете и главата след пожара, пишат медиите в Скопие, цитирани от кореспондента на БТА в града Маринела Величкова.

Панчо е деветият член на ДНК и 63-тата жертва на пожара, разразил се в следствие на фойерверки по време на концерта в дискотека „Пулс” на 16 март. Срещу Блажев беше образувано наказателно производство по подозрение, че е внесъл пиротехниката в дискотеката, но то бе спряно предвид състоянието му.

Внесоха обвинителен акт срещу 34 физически и 3 юридически лица за пожара в Кочани

В понеделник от независимия полицейски синдикат обявиха, че в ареста е починал и бившият главен инспектор в МВР в Кочани Владо Петров, който беше задържан като част от разследването срещу полицейски служители, свързано с пожара.

На 3 октомври Основен наказателен съд Скопие съобщи, че обвинителният акт срещу 34 физически и 3 юридически лица за пожара в „Пулс“ в Кочани е одобрен, делото е разпределено към съдия, но първо заседание все още не е насрочено.

Собственикът на дискотека "Пулс" подкупвал брата на съдия по делото "Кочани"

Междувременно възникна пререкание между адвокатската колегия на Република Северна Македония и държавния прокурор Люпчо Коцевски, след като адвокатът на един от заподозрените заяви в телевизионно интервю, че делото ще продължи дълго. В писмо Коцевски реагира, че адвокатите изразяват своите становища за внесения обвинителен акт без да са запознати със съдържанието му и доказателствата, като действат в противоречие с Кодекса за професионална етика на адвокатите, който ги задължава да защитават репутацията на съда и институциите, пред които се явяват.

„Това не е вярно, защото всички адвокати са получили обвинителния акт, а с внасянето му той е достъпен за обществеността, което прави всички твърдения и доказателства в него достъпни. Отбелязваме, че адвокатите не са уронили по никакъв начин репутацията на съда и имат правото и задължението на свобода на изразяване, т.е. да изразяват правни мнения, критични прегледи или коментари, свързани с процедури от обществен интерес. Адвокатите имат право да информират обществеността по въпроси, свързани с делата на техните клиенти”, се казва в отговора на Адвокатската колегия до Коцевски.

