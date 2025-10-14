Некомпетентното законодателство вкара съдебната система в задънена улица. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS евродепутатът от ЕНП Емил Радев.

“Неудачните промени в Конституцията, предложени от ПП-ДБ, които после бяха отменени от Конституционния съд, създадоха огромна каша - включително и в правосъдната ни система”, смята Радев.

“Бързо приетите промени в закона на съдебната власт, също предложени от ПП-ДБ, ни вкараха в друг филм, именно с 6 месеца временно и.ф. и други. Но и тези норми не бяха много добре написани и видяхме, че всичко това създава проблеми при тълкуването”, коментира той.

Според евродепутата е огромен проблем това, че над 2 години държавата не може да избере нов състав на Висшия съдебен съвет. “Това не може да доведе, също заради заложени норми в закона, и до избор на тримата големи - двама от които са вече с изтекъл мандат. Така че всичко това, за съжаление, вкара съдебната система в задънена улица и трябва да се решават тези проблеми”.

“До това води едно некомпетентно законодателство на тези, които са най-крещящи, че решават проблемите на съдебната система. Всъщност те създадоха нов куп проблеми, които не виждаме как могат да се разрешат в настоящия момент”, смята той.

Евродепутатът обясни, че промените в закона, с които се отнема правото на президента Румен Радев да има думата при назначаването на шефа на ДАНС, всъщност са начин за излизане от трудната ситуация.

“Няма промени в изискването за опит и качество на кандидата за този много важен пост. Но виждаме, че не може да се избере постоянен ръководител на ДАНС, а това е институция, която има важна роля в справянето с тежката външнополитическа ситуация, в която се намираме. Причината е, че кандидатурата не може да се стикова с президента”, коментира той.

“Със задоволство мога да кажа, че ще има двойно повече пари от сегашния програмен период на Европейската комисия в областта на правосъдието, а именно 798 милиона евро от бюджета на ЕС”, обясни той.

По думите на Радев тези средства ще бъдат използвани за обучение на магистратите, за дигитализация и за свързаност.

“Ще се изискват реформи, ще се отпускат пари - могат и да се спират. Надявам се това да е голям стимул да се провеждат реформите, защото в правосъдната система те стават бавно”, коментира той.

Целия разговор гледайте във видеото.