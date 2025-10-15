Затворник в Търгу Жиу, Румъния е проникнал в базата данни на затвора и е променил данни за присъди, съобщават медии. Инцидентът е станал преди около три седмици и е бил открит случайно от полицайка, която работи в системата.

Излежаващият присъдата е съден поради информационни престъпления. Той е бил прехвърлен за кратко в затворническа болница, където е успял да види потребителското име и паролата на полицай с администраторски права.

След връщането си в затвора, мъжът използвал информационно гише, откъдето проникнал в системата, тъй като въпросният полицай не бил актуализирал паролата си. Така той си отпуснал почивни дни, направил покупки и прехвърлил пари от сметките на други затворници.

Случаят бил разкрит от полицайка от икономическия отдел. Тя забелязала, че макар направените покупки от сметките на няколко затворници, паричните суми, с които те разполагали, оставали непроменени.

Според Националния синдикат на полицаите в затворите въпросният хакер, както и други близки до него затворници, са направили акаунти на администратори с пълен достъп до информационната система на затворите. Те са имали достатъчно време на разположение, за да проучат тази система.

Министърът на правосъдието Раду Маринеску заяви, че институцията ще направи всичко възможно, за да научи истината и да санкционира виновните. Той отрече да е имало опити за прикриване на ситуацията и каза, че е отговорност на Националната администрация на затворите да установи всички „уязвими ситуации”.

По думите му до момента няма информация някой осъден да е бил освободен от затвора вследствие на извършените от това лице намеси в системата.

Редактор: Петър Иванов