Двама палестинци са били убити днес при израелски обстрел източно от град Газа въпреки влязлото в сила примирие, заявиха лекари, цитирани от ДПА.

Въоръжените сили на Израел уточниха от своя страна, че няколко подозрителни човека са пресекли линията, отвъд която се изтеглиха израелските войски в съответствие със споразумението, и са се приближили към израелски военнослужещи в северна Газа, като по този начин са нарушили мирното споразумение и са ги принудили да открият огън, "за да отстранят опасността".

Двама убити при стрелба в Израел

Израелските сили повториха предупреждението си към жителите на анклава да не се доближават до военнослужещите, които са разположени на повече от половината от територията на крайбрежната ивица.

Примирието между Израел и ислямистката групировка "Хамас", сключено с посредничеството на САЩ, Египет и Катар, е в сила от петък, напомни ДПА.

