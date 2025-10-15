Двама души бяха убити, други двама - тежко ранени, при стрелба в Израел днес, съобщиха израелски медии. Според публикациите мотоциклетист е стрелял по автомобил.

В. "Джерузалем пост" съобщи, че полицията е задържала на местопроизшествието мъж на около 20-годишна възраст.

Жертвите са мъже на приблизително 40 години.

Израелската полиция заяви, че все още се разследва причината за стрелбата. По нейни данни вероятно става дума за разчистване на сметки между криминални елементи, а не за терористично нападение.

Атаката е била извършена близо до град Модиин, който се намира между Тел Авив и Йерусалим.

