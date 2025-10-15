Висшият американски командир в Близкия изток призова „Хамас“ незабавно да прекрати стрелбата по палестински цивилни, след като ислямистката групировка извърши публични екзекуции на предполагаеми сътрудници, предаде АФП.

„Настоятелно призоваваме „Хамас“ незабавно да прекрати насилието и стрелбата по невинни палестински цивилни в Газа – както в контролираните от „Хамас“ райони, така и в тези, които се намират под контрола на ЦАХАЛ зад Жълтата линия“, заяви командващият Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър.

След частичното изтегляне на израелските сили от Газа в рамките на подкрепеното от САЩ 20-точково споразумение за прекратяване на огъня, „Хамас“ засили контрола си над разрушените градове, като започна репресии и публични разстрели на улицата.

Купър призова групировката да се възползва от „историческата възможност за мир“, като „напълно прекрати действията си, стриктно се придържа към 20-точковия мирен план на президента Тръмп и незабавно се разоръжи“.

„Предадохме нашите притеснения на посредниците, които се съгласиха да работят с нас за прилагането на мира и защитата на невинните цивилни в Газа“, добави той.

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем вързани и коленичили мъже, наречени „сътрудници и престъпници“. Кадрите, заснети вероятно в понеделник вечерта, се появиха на фона на въоръжени сблъсъци между различни силови структури на „Хамас“ и въоръжени палестински кланове, за които се твърди, че имат подкрепа от Израел.

В северната част на Ивицата, след изтеглянето на израелските сили от град Газа, въоръжената полиция на „Хамас“ с черни маски възобнови патрулите си по улиците.

„Нашето послание е ясно: няма да има място за престъпници или за онези, които застрашават сигурността на гражданите“, заяви палестински източник в Газа.

Израел и САЩ настояват, че „Хамас“ не може да има роля в бъдещото управление на Газа.

Редактор: Дарина Методиева