Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е започнал дълъг телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин в навечерието на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом.

„В момента разговарям с президента Путин. Разговорът е дълъг. И аз, както и президентът Путин ще докладваме за него в края“, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Зеленски ще се срещне с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, докато НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса.

