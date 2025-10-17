След спирането на работата на федералното правителство в САЩ, много служители са останали без заплати, някои са в отпуск, а други продължават да работят. Общността в Литъл рок в Арканзас обаче не остава безучастна. Тя се обединява и осигурява закуска и обяд на летище „Клинтън”. Там служителите на Агенцията за транспортна сигурност продължават да играят ключова роля - те се грижат пътниците да стигнат до полетите си безопасно и навреме.

„Независимо дали сте в контролната кула, или на митническите и граничните проверки, навсякъде виждате колкото са отдадени служителите. Те искат да останат тук и да работят”, казва Шейн Картър. Около 100 служители на агенцията продължават да работят без заплащане от 1 октомври заради спирането на работата на правителството. „Просто е невероятно да видиш колко отдадени са тези хора”, казва Картър.

Government shutdown: Федералното правителство на САЩ спря работа

Общността обаче не ги оставя сами. Местни ресторанти са започнали да осигуряват закуска и обяд за федералните служители на летището. „Ще им осигурим закуска и обяд, около 20 ресторанта ще се включат”, обясни Капи Пек. Тя помага да се организира процеса, за да е сигурно, че храна ще бъде осигурена. „Докато правителството не работи искаме да покажем, че сме тук, за да помогнем”, казва Капи Пек.

„Рядко получаваме възможността да благодарим на хората, които гарантират безопасното ни пътуване по въздух”, казва Брент Крайдър. Той споделят, че се готвят през уикенда да приготвят голям брой сандвичи и напитки за служителите на летището. „Ще има начос и различни видове сандвичи”, обяснява Брент.



Подкрепата на общността със сигурност е видима. Служителите ще могат да вземат храна за вкъщи, а също и да получат помощ от хранителната банка на Арканзас.

Редактор: Ина Григорова