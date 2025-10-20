-
Реорганизация на движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през уикенда
Причината е ремонтни дейности
От днес до четвъртък отново ще бъде спирано движението по магистрала „Тракия“. Четири пъти дневно – в 12, 14, 16 и 18 часа за 30-45 минути изцяло ще се спира трафикът на всички превозни средства между 24-ти и 33-ти километър в посока София.
Спирането на трафика се налага заради ремонтни дейности.
Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ)
От Агенцията „Пътна инфраструктура“ апелират водачите да предвидят повече време за пътуване.
