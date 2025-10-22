Напрежението е много голямо и Борисов е в трудна ситуация, в която той сам се е вкарал. Това каза в ефира на “Здравей, България” политическият анализатор Слави Василев.

След седмица на политическа криза и напрежение между управляващите, ГЕРБ-СДС, „БСП- Обединена левица” и „Има такъв народ” се събраха на Съвет за съвместно управление. По-късно стана ясно - ГЕРБ и ИТН са поставили въпроса за ротационен председател на Народното събрание.

“Борисов избра “да носи отговорността” в държавата, за да се случат нещата, които е замислил. Но те не се получават. Не само от финансова гледна точка... Не се получава и тази конструкция, която той е замислил - Пеевски не участва, но подкрепя управлението”, смята Василев.

По думите му големият проблем на Борисов е, че партията му започва да потъва.

“Клиентелизмът е основна съставна част на българската политика - хората по структурите на местната власт, които участват в преразпределението на ресурса и крепят една партия. Тези структури дълги години са били с Борисов, защото там са били парите. Сега изведнъж наблюдаваме завой към Пеевски, който изглежда има повече енергия, повече апетити. Заради това е голямото напрежение”, коментира политическият анализатор.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че всяко публично изказване на хора като Борисов има различен адресат. “За мен основният адресат на изказванията от миналата седмица бяха симпатизантите на ГЕРБ. Той от такъв формат тръгна. Каза го на партийно събрание, не на пресконференция, която е насочена към общата публика”, каза експертът.

“Ясно е, че в едно управление управляващите партии обикновено губят, защото търпят негативи. А в коалиционно управление различните участници търпят различен вид негативи. Обикновено се смята, че малките партии търпят по-големи, но в сегащата коалиция е точно обратното”, обясни той.

Според Стойчев най-големият губещ в момента е ГЕРБ, защото другите две по-малки формации - ИТН и БСП, компенсират загубата на популярност с участие в самото управление.

“Когато човек може и иска да направи нещо, той отива и го прави. Не говори за това как то трябва да се направи. Този монолог от миналата седмица трябва да се разглежда многоаспектно. Той е казан на партийно събрание и изразява гняв по отношение на нещо, което се случва вътре в партията”, коментира Стойчев.

Според него е ясно, че в това правителство има партийни лидери, които са министри. Те не могат да бъдат премахнати от една от партиите, защото ще се разпадне цялата коалиция.

“Всеки един човек, независимо дали е член на ГЕРБ, или не, си казва, че краят на Борисов е близо. Причината е това излъчване за слабост. Той дава заявка за голямо преформатиране, а в крайна сметка нищо не се случва”, обясни Василев.

