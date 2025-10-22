Снимка: iStock
Предвижда се топлоподаването да бъде спряно месец по-рано
„Топлофикация София“ с нов график за спирането на топлата вода в ж.к. „Дружба" 2. Предвижда се топлоподаването да бъде спряно месец по-рано, за да може ремонтните да приключат преди отоплителния сезон. Промяната вижте ТУК.
Редактор: Габриела Павлова
