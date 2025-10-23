Български пробив в роботиката. Институтът INSAIT анонсира първия фундаментален изкуствен интелект за роботика, създаден в Европа. Той се учи с 3D данни от заобикалящата го среда и ще бъде свободен за разработчици.

Какво е фундаментален модел в роботиката? Можем да си го представим като следващият Chat GPT, но в роботиката. Първият такъв европейски модел, е българският Spear-1.



"Можем да си представим например хуманоидни роботи, които имат две ръце, изглеждат като човек. И съответно можем да сложим върху тях такъв вид модел, изкуствен интелект. Един ден тези роботи могат да са в нашия дом и да извършват домакински неща. Фундаменталният модел в роботиката може да работи на много и различни роботи и да може да извършва всякакви действия върху този робот. Например да може да ни прибере кухнята, да ни простре прането, или някаква домакинска работа", обясни изследователят Николай Николов.

В големите производствени предприятия роботите имат отговорни задачи, но това е свързано с обширно програмиране.



"В случая с този модел, който ние представяме, директно чрез човешки език, ние можем да им зададем например „сглоби това, изчисти това” и роботът автоматично разбира как да го направи. И в днешно време ако искаме да накараме робота да изчисти нещо, можем да вземем екип от 50 човека, които да работят в продължение на година-две и да направят така, че роботът да може да извършва тази дейност. Но той ще може да я извършва само в конкретна среда. В случая, този модел, който представяме, има възможността да генерализира", каза Николов.



Spear-1 използва реални 3D данни, за да разбира по-добре заобикалящия го свят.



"Вземаме данни за това 3D пространство и научаваме този модел с 20 пъти по-малко данни за роботи от съответно най-добрите индустриални модели в света", завърши изследователят.



Моделът е отворен и може да бъде приложен върху робот напълно безплатно.