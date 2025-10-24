Шестима наркотерористи са били на борда на кораба по време на удара, който е бил нанесен в международни води и е бил първият удар през нощта, пише министърът на отбраната на САЩ

Нощна американска атака срещу предполагаем кораб за контрабанда на наркотици, управляван от венецуелски екипаж, уби шестима души в Карибско море, заяви министърът на отбраната Пит Хегсет, цитиран от АФП.

"Шестима наркотерористи са били на борда на кораба по време на удара, който е бил нанесен в международни води и е бил първият удар през нощта. И шестимата терористи са били убити“, написа Хегсет в публикация в X. 

