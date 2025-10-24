Снимка: Getty Images
Шестима наркотерористи са били на борда на кораба по време на удара, който е бил нанесен в международни води и е бил първият удар през нощта, пише министърът на отбраната на САЩ
Нощна американска атака срещу предполагаем кораб за контрабанда на наркотици, управляван от венецуелски екипаж, уби шестима души в Карибско море, заяви министърът на отбраната Пит Хегсет, цитиран от АФП.
Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025
The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4
"Шестима наркотерористи са били на борда на кораба по време на удара, който е бил нанесен в международни води и е бил първият удар през нощта. И шестимата терористи са били убити“, написа Хегсет в публикация в X.Редактор: Емил Йорданов
