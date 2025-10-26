Снимка: iStock
Кой е Мирослав Петков и как заслужи отличието
Българин пребори конкуренция от над 3000 униформени и стана полицай на годината в Атланта. Мирослав Петков е само на 27 години и вече носи приза.
Той е от Лясковец, но на 7-годишна възраст се мести да живее в Щатите. През 2021 г. става полицай.
„За мен това е просто работа. Радвам се, че получих наградата, но всеки ден отивам на работа и се стремя да дам най-доброто от себе си”, каза той.
Мирослав залавя наркотици за 3 милиона долара, води и в класацията за арести, което му носи и важното отличие.
А в свободното си време той е отдаден съпруг и баща.
Целия разговор с Мирослав Петков, българинът станал полицай на годината в Атланта, гледайте в понеделник следобед в „Телеграфно подкастът” с Виктория Пенкова.Редактор: Дарина Методиева
