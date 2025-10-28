Снимка: Getty Images
"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами
Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен в началото на процеса във вторник, предаде "Франс прес".
Снимка: Тецуя Ямагами, 10 юли 2022 г., АП/Juntaro Yokoyama, БТА
"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, срещу когото са повдигнати обвинения за убийство и незаконно притежание на оръжие. Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Иво Тасев, БТА
