Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен в началото на процеса във вторник, предаде "Франс прес".

Снимка: Тецуя Ямагами, 10 юли 2022 г., АП/Juntaro Yokoyama, БТА

"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, срещу когото са повдигнати обвинения за убийство и незаконно притежание на оръжие. Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.

Редактор: Цветина Петрова