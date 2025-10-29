Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и злоупотребите с информация на платформите.

„Това са платформи, създадени да продават персонализирана реклама“, заяви той пред Форума за мира в Париж - поредица от дебати, посветени на глобалното управление.

„Но най-вече те са движени от процес, който има за цел да създаде максимално вълнение, което ще генерира максимален трафик, за да се максимизират рекламните им страници, и по този начин цялата система от ценности, на която се основават нашите демокрации, връзката с аргументацията, истината, е напълно разрушена“, посочи той, цитиран от АФП.

„Направихме всякакви глупости, напълно погрешно е да се информираме оттам и затова трябва да възвърнем контрола над демократичния си живот и информацията, като въведем регулации“, настоя Макрон.

Той подчерта, че днес най-големите купувачи на фалшиви акаунти са руснаците, за да дестабилизират европейските демокрации.

„Намираме се в ситуация на намеса под стероиди“, категоричен е френският държавен глава.В този контекст „ще въведем много по-мощна програма за защита и регулиране в Европа“, посочи Макрон.

„Вярвам дълбоко в иновациите, но нито за миг не вярвам в иновациите, които служат на тъмните сили“, подчерта Макрон.

Редактор: Дарина Методиева