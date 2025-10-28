Втори ден наказателният съд в Париж гледа едно от най-обсъжданите дела във Франция – за клевета и кибертормоз срещу Брижит Макрон заради разпространение на твърдения, свързани с половата ѝ принадлежност.

Пред съда се изправят 8 мъже и 2 жени, обвинени, че са публикували трансфобски и сексистки коментари в социалните мрежи по адрес на първата дама, включително твърдения, че тя е мъж и дори, че е собственият си брат - Жан-Мишел Троньо.

На съд във Франция: 10 души ще отговарят за твърденията, че Брижит Макрон е мъж

Известен френски журналист твърди, че информацията се разпространява с такава скорост и мащаби, че няма друга такава новина в света, която да събере милиарди гледания за толкова кратко време. Според него не става въпрос просто за фалшива новина, а че това е част от масирана конспиративна теория за идеологията QAnon. Тя гласи, че светът се управлява от сатанинска секта и педофили. Някои хора смятат, че Еманюел Макрон е част от това движение.

Още през 2017 г., когато Макрон печели президентските избори, хората започват да коментират връзката със съпругата му, с която имат 24 години разлика. По-късно две французойки разпространяват информацията, че всъщност Брижит е нейният брат и е претърпяла множество операции. Видеото, което са заснели, става истински хит и през 2024 г. жените са осъдени за клевета и трябва да изплатят обезщетения както на първата дама, така и на нейния брат. Отвъд Океана американска инфлуенсърка публикува осем подкаста, в които потвърждава тезата на французойките.

