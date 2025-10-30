Държавата започва мащабна кампания срещу ранните бракове и детските раждания – съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето. Целта е да се ограничи тревожното явление, което през последното десетилетие засяга над 33 000 деца в България.

„Кампанията е част от приетата от Министерския съвет Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Това е стратегически документ с четиригодишен обхват, който агенцията изработи заедно с всички компетентни институции. Нашата роля е да осъществяваме мониторинга и изпълнението му“, обясни председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова в предаването „Твоят ден“.

Държавата въвежда нови мерки срещу браковете и раждането в детска възраст

Проблем, който засяга цялото общество

Кампанията, подчертава тя, не е насочена само към ромската общност, както често се смята:

„Статистиката показва, че това явление вече е повсеместно. Затова кампанията е насочена към цялото ни общество – идеята е да се срещнем с хора от най-бедните райони, за да обясним колко сериозни са последиците“.

Иванова използва силен и запомнящ се образ: „Когато едно дете роди дете, оттук нататък неговите крила са подрязани. Има риск за здравето му, за образованието му, за бъдещата му реализация. Повечето никога не се връщат в училище и не успяват да се реализират на пазара на труда“.

По данни, цитирани от социалния министър и потвърдени от ДАЗД, над 33 000 деца у нас са родили през последните 10 години.

„Това са над трийсет и три хиляди съдби. Става дума за деца, които губят детството си и възможността за пълноценен живот“, коментира председателят на агенцията.

На въпрос защо държавата предприема действия едва сега, д-р Иванова подчерта, че агенцията винаги е работила по темата, но сега има политическа воля и по-ясна координация между институциите.

„Преди години имахме споразумение с прокуратурата и следяхме строго тези случаи. Имаше дори постановления, които прекратяваха дела с мотива, че това било „ромска традиция“. Такова нещо вече е недопустимо“, заяви тя категорично.

Връзката между ранните раждания и насилието

По думите ѝ има пряка връзка между детските бракове и случаите на насилие, които зачестяват в последно време. „Някъде назад във времето винаги има насилие – най-често в семейството. То е начало на спиралата, която води до ранни бракове и раждания“, посочи Иванова.

Сигналите за подобни случаи постъпват основно чрез националната телефонна линия 116 111 и новото чат-приложение на агенцията. „Когато получим сигнал, незабавно уведомяваме МВР, прокуратурата и отдела за закрила на детето. Жалбите не спират да постъпват, а статистиката за последните две години показва нарастване на случаите“, допълва тя.

ДАЗД предвижда шест регионални срещи в градове с най-висок брой ранни раждания – Стара Загора, Сливен, Пазарджик, Пловдив и Кюстендил.

„Ще съберем всички на едно място – здравни и образователни медиатори, полиция, прокуратура, лекари, социални служби. Искаме да говорим с хората, не за тях. Искаме те да чуят нас, а и ние тях“, обясни Иванова.

Кампанията е част от Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023–2026).

„Програмата приключва в края на 2026 година. Тогава ще отчетем какъв е напредъкът по темата „превенция на ранните бракове и раждания“. Надяваме се до тогава резултатите да покажат реална промяна“, завърши д-р Иванова.

Повече по темата вижте във видеото.