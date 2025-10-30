Петима нови заподозрени са арестувани във връзка с кражбата на бижута от Лувъра, съобщи прокурорът на Париж, цитиран от „Би Би Си”. Те са задържани в сряда вечерта в района на Париж. Сред тях е и основният заподозрян, съобщи АФП.

Припомняме, че в ареста вече са двама други, чието ДНК беше открито на местопрестъплението и които направиха частични самопризнания.

След обира на века в Лувъра: Кои са задържаните за кражбата на безценните бижута

На 19 октомври от най-посещавания музей в света бяха откраднати предмети на стойност 88 млн. евро, като четирима крадци проникнаха в сградата посред бял ден. Бижутата все още не са открити. Бандата, замесена в кражбата, може да е по-голяма от четиримата души, заснети от камерите за видеонаблюдение.

Редактор: Калина Петкова