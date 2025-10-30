Време ли е да включим ромите в обществения живот, както всички останали? Възможна ли е изобщо пълнокръвната им интеграция у нас? Темата коментират председателят на ВМРО Красимир Каракачанов и председателят на „Евророма” Цветелин Кънчев в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Целия разговор гледайте във видеото.