Снимка: iStock
-
Спорът продължава: Законна ли е школата на министъра на културата в район „Изгрев”
-
Срещата Тръмп–Си: Много коментари, малко информация
-
Надежда Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира
-
На прага на зимния сезон: Ще плащаме ли по-справедливи сметки за отопление
-
МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие" за документни престъпления и източване на държавен ресурс
-
Дни преди началото на отоплителния сезон: Още не е ясно какви сметки за парно ще плащаме през зимата
Темата коментират Красимир Каракачанов и Цветелин Кънчев
Време ли е да включим ромите в обществения живот, както всички останали? Възможна ли е изобщо пълнокръвната им интеграция у нас? Темата коментират председателят на ВМРО Красимир Каракачанов и председателят на „Евророма” Цветелин Кънчев в студиото на „Челюсти” по NOVA NEWS.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни