Сабрина Карпентър, Чапъл Роан, Бранди Карлайл, Doechii и други ще обявят номинациите за наградите „Грами“ чрез пряко предаване на 7 ноември.

Карпентър, която спечели две награди „Грами“ през февруари тази година, се очаква да бъде номинирана за „Запис и песен на годината“ за Manchild и „Албум на годината“ за „Man's Best Friend".

Роан, която спечели наградата за най-добър нов изпълнител на церемонията през 2025 г., също може да бъде номинирана за „Запис на годината“ и „Песен на годината“ за „The Subway".

Doechii, носителката на най-новата награда за „Най-добър рап албум“, също може да бъде номинирана за „Запис на годината“ и „Песен на годината“ за „Anxiety“.

Карлайл, която има 11 награди до момента, има шанс да бъде отличена за „Най-добър традиционен поп вокален албум“ за „Who Believes in Angels?", съвместен проект с Елтън Джон.

Никол Шерзингер, която спечели „Тони“ за „Най-добра актриса“ за „Булевардът на залеза“ през юни, е на път да получи първата си номинация за „Грами“ за „Най-добър албум за музикален театър“.

Други звезди, които ще обявят категориите по време на прякото предаване, са Анжелик Киджо, Сис Уинанс, Дейвид Фостър, Джон Батист, Карол Джи, Little Big Town и Лизо.

Наградите „Грами“ ще бъдат излъчени за последен път по CBS на 1 февруари 2026 г., а след това ще бъдат отразявани по ABC и Disney, започвайки с изданието през 2027 г. Наградите са престижна годишна церемония, организирана от Националната академия за звукозапис, за да се отличат изключителните постижения в музикалната индустрия. Победителите получават златни статуетки във формата на грамофон. „Грами“ се счита за най-високото отличие в музиката, като признава изключителни постижения в широк спектър от жанрове и области.

Редактор: Дарина Методиева