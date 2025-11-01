Сцени от древногръцка трагедия на Крит през след разиграла се в събота вендета на гръцкия остров. Двама загинали и много ранени, включително жени и деца, е трагичната равносметка от престрелката във Вориция, община Фестос, област Ираклион. Стрелбата събуди спомени за подобна случка, шокирала гръцкото общество, която се отрази тежко и на селото през 1955 г. - с шестима загинали и 14 ранени.

39-годишен мъж, баща на шест деца, е загинал при стрелбата. Друга жертва е 56-годишна жена, която живее в град Ханя и дошла на гости в селото. Съобщава се обаче, че смъртта ѝ може да се дължи на сърдечен проблем, което ще бъде установено от съдебния лекар.

Общо 15 души са ранени в кървавия сблъсък. Сред тях има и полицаи, които са се опитали да сложат край на кръвопролитието. Около болница „Венизелио“, където са преместени тежко ранените и тялото на един от загиналите, са разположени взводове на гръцката жандармерия от съображения за сигурност.

Причината за кръвопролитието, случило се в събота, е поставянето на взривно устройство, което избухнало в строяща се къща, малко преди 23:00 часа в нощта на 31 октомври. Недовършената сграда принадлежала на семейство, което имало конфликт с друг ород на острова.

Двете фамилии – Каргаки и Фрагкиадаки – които враждуват от 50-те години на миналия век по финансови и други въпроси, въоръжени с автомати „Калашников“, пушки и пистолети, открили огън едни срещу други и подпалили къщи и автомобили. Повечето от хората в селото се заключили в домовете си, ужасени от залповете на автоматите. По време на престрелката са изстреляни над 2000 куршума.

Стрелбата е спряла веднага щом специалните части на гръцката полиция са успели да влязат в селото. На място е и главният директор на полицията на остров Крит – Николаос Спиридакис. В същото време по-голямата част от членовете на двете семейства Каргаки и Фрагкиадаки, които са земеделци и животновъди, са участвали в блокадата. Поради тази причина около селото е разположен полицейски кордон.

От Атина екип от униформени, воден от началника на корпуса генерал-лейтенант Димитрис Малиос и директора на Дирекцията за борба с организираната престъпност генерал-майор Фотис Нтуицис, е излетял спешно за Крит, за да участва в действията по овладяване на кървавия конфликт. Десетима служители от „гръцкото ФБР“ ще съдействат на местните власти в разследването на причините, довели до вендетата, както и при идентифицирането и ареста на извършителите на убийствата, както и на всички замесени в насилието. Ще се разследва и бомбеният атентат от петък през нощта, който послужил като претекст за въоръжения сблъсък.

С решение на община Фестос училищата в района ще останат затворени в понеделник и вторник. Решението е взето, за да се гарантира безопасността на учениците и преподавателския състав, и е по препоръка на централните власти.