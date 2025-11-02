Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили от Червения кръст останките на още трима заложници. Телата им бяха върнати в неделя от "Хамас" като част от споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ.

„Израел получи, чрез Червения кръст, ковчезите на трима загинали заложници, които бяха предадени на силите на Израелските отбранителни сили и Шин Бет в Ивицата Газа“, се посочва в изявление от офиса на премиера Бенямин Нетаняху. В него се добавя, че останките ще бъдат предоставени за идентифициране в център за съдебна медицина.

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити в неделя в тунел в южната част на Газа.

Откакто на 10 октомври влезе в сила примирието в Газа, палестинските бойци са предали останките на 17 заложници, като 11 остават в Газа. "Хамас" предава по едно или две тела на всеки няколко дни.

Израел настоява за по-бърз напредък, а в някои случаи твърди, че останките не са на заложници. „Хамас“ заяви, че работата по откриване на телата е затруднена от широкообхватното опустошение на Ивицата Газа.

Редактор: Станимира Шикова