Има ли начин Бюджет 2026 да бъде прекроен или той е единствен възможен? Управляващи и опозиция от дни коментират параметрите на план-сметката за следващата година, които обаче така и не са оповестени официално от Финансовото министерство. Темата в студиото на „Здравей, България” коментираха предприемачът Таня Скринска, финансовият журналист Стефан Антонов и колегата му от „24 часа” Виктор Иванов.

Според Скринска дори 620 евро е малка минимална работна заплата, било то за нискоквалифицирани служители. „Знаем какви са цените. Всяка една икономика има нужда и от нискоквалифицирани работници, но важно е да се уточни имаме ли тези пари, откъде ще дойдат и кой ще плати сметката. В случая това ще са коректните работодатели и служителите, които са заети в секторите „на светло”, подчерта предприемачът. По думите ѝ около 30% от бизнеса е сив.

Парите в хазната: Защо Бюджет 2026 се оказа толкова труден

Виктор Иванов е категоричен, че всяка данъчна промяна трябва да се прави предвидимо напред във времето. „2% е изключително много. Имахме такъв случай през 2011 г. Тогава осигурителната тежест беше вдигната с 1.8 на сто. При 330 млн. лв. повече очаквани приходи, тогава постъпиха 225 млн. по-малко. Хората спряха да си плащат осигуровките. На бизнеса също беше угодно да се договори с работника и да плаща по-ниски осигуровки. Сега категорично ефектът ще е същият”, заяви журналистът.

„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова