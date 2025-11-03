Протестите на партия „Възраждане“ срещу визитата на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард са „комбинация от политическа изгода и страхове на част от българите“. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки обществените реакции около предстоящото присъединяване на България към еврозоната.

„Колкото по-дълбоко влезем в еврозоната, толкова по-бързо ще изчезнат тези страхове“, подчерта Хампарцумян и допълни, че подобни опасения са естествени в държави, които преминават през процес на валутна интеграция, но опитът на други страни показва, че с времето те намаляват.

По отношение на обсъждания държавен бюджет финансистът отбеляза, че липсва цялостна визия и прозрачност в начина, по който той се представя пред обществото.

„Обикновено, когато сериозни политици представят бюджет, те обясняват и неговите цели. В момента обаче ни пускат частична информация и сякаш ни тестват като фокус група, с което подценяват обществото“, коментира той.

Според Хампарцумян в бюджета за 2026 година неизбежно ще има увеличение на данъците. Той поясни, че при въвеждането на еврото през първите шест месеца няма да има такси за превалутиране, включително за стотинки.

„Дори стотинките ще бъдат превалутирани в евромонети“, уточни финансистът.

Хампарцумян препоръча на гражданите да използват банкови карти и мобилни приложения за пазаруване и плащания, тъй като това ще бъде най-лесният и сигурен начин за автоматично превалутиране, без необходимост от ръчни операции.

„Така цялата отговорност ще остане на финансовите институции, а за потребителите процесът ще бъде напълно безпроблемен“, каза още той.

Редактор: Дарина Методиева