Президентът на източния испански регион Валенсия подаде оставка. Той се оттегля под обществения и политически натиск заради начина, по който властите са се справили с последствията от опустошителните наводнения миналата година.

Стихията отне живота на 229 души. Неотдавна стана ясно, че президентът е обядвал с журналисти в продължение на три часа, докато хората са загивали в домовете и колите си. Досега той отказваше да напусне поста, което доведе до серия от демонстрации във Валенсия.

