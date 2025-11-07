Американският президент Доналд Тръмп посрещна в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан. Очаква се разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари.

Една от темите, които се очакваше двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход.

При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него.

„Разглеждаме изключение от руските петролни санкции, защото е много трудно за тях да получават петрол и газ от други региони. Както знаете, те нямат предимството да имат море. Това е велика страна. Голяма страна е. Но те нямат море. Нямат пристанища. И така, те имат сериозен проблем. Но когато погледнете какво се случи с Европа, много от тези страни, те нямат тези проблеми и купуват много петрол и газ от Русия.“, заяви Тръмп.

По време на пресконференцията Орбан заяви, че Западът не е единен по украинския въпрос. Той изтъкна, че единствено американското и унгарско правителство са настроени за мир, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Той приветства мирните усилия на Тръмп, като допълни, че Брюксел и Европейският съюз вярват, че Украйна ще спечели на бойното поле.

Орбан каза, че без натиска, оказан от администрацията на САЩ при Джо Байдън през 2022 г., Европа нямаше да заеме толкова категорична позиция по отношение на войната, каквато заема днес. Според него много държави щяха да откажат да предоставят нещо повече от хуманитарна подкрепа. „Правителството на САЩ обаче тогава ги притисна да подкрепят войната, така че трябва да възстановим нещо, което е разрушено“, заяви той. Унгарският премиер каза още, че разбира ангажимента на Тръмп да спре войната.

Орбан изрази готовността си да допринесе за мирните усилия на Тръмп, добавяйки, че Западът е допуснал „огромна грешка“ във връзка с конфликта. Според него, тъй като Унгария граничи с Украйна, приносът на Будапеща към американските мирни усилия също има значение. На въпрос как руският президент Владимир Путин може да бъде притиснат да преговаря за прекратяване на войната, Орбан отбеляза, че има „някои идеи“, които би споделил с Тръмп.

„Няма съмнение, че ако по това време името на американския президент беше Доналд Тръмп, нямаше да има война между Украйна и Русия. Това е ясно“, категоричен бе Орбан.

Премиерът заяви, че основна тема е как да се обясни какви ще бъдат последствията за Унгария, ако не получава петрол и газ от Русия, отбелязвайки, че това е жизненоважно за страната, защото суровините се доставят по тръбопровод. Същевременно той припомни, че 90% от унгарските домакинства се отопляват с газ.

Орбан заяви, че е пристигнал във Вашингтон, за да отвори нова глава в отношенията между Унгария и САЩ. Той каза, че благодари на Тръмп и администрацията му за поправянето на вредата, нанесена върху двустранните връзки от администрацията на Джо Байдън.

Унгарският премиер се е опитал да убеди Тръмп да посети Унгария и евентуално да го убеди да организира среща в страната с руския президент Владимир Путин. Засега обаче Тръмп не виждал причина за такава среща.

Редактор: Ивайла Митева