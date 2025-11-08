Снимка: БТА
Бившият президент каза това във връзка с проекта на Тръмп на мястото на Източното крило на Белия дом да бъде построена бална зала
Бившият президент на САЩ Джо Байдън отправи остри критики към настоящия държавен глава Доналд Тръмп, като отбеляза, че той разрушава не само Източното крило на Белия дом, но и цялата страна, предаде ДПА.
"Знаех, че Тръмп ще предприеме разрушителни действия срещу страната, но трябва да призная, че и представа си нямах, че той ще се превърне в същински разрушител", каза Байдън на галавечер на Демократическата партия в град Омаха, щата Небраска.
Бившият президент демократ, който сега е на 82-годишна възраст, каза това във връзка с проекта на Тръмп на мястото на Източното крило на Белия дом да бъде построена бална зала. По-рано Тръмп беше заявил, че плановете му за бална зала "няма да засегнат сградата в сегашния ѝ вид".
"Това е перфектен символ на неговото президентство", посочи Байдън. "Тръмп предприе разтушителни действия не само срещу дома на народа, но и срещу Конституцията, върховенството на закона и самата ни демокрация", добави бившият президент. Байдън се обърна директно към Тръмп в речта си, като заяви, че с поведението си настоящият държавен глава е поставил САЩ в срамна позиция и е издигнал интересите на богатите над тези на обикновените американци.
Байдън определи победите на демократите на изборите за губернатор в Ню Джърси и Вирджиния, както и на вота за кмет на Ню Йорк, като лъч светлина в един "много, много мрачен момент" и добави, че с американският народ е изпратил послание на президента републиканец.
Бившият стопанин на Белия дом рядко има публични изяви, откакто през януари се оттегли от президентския пост. Той възнамеряваше да се състезава с Тръмп за втори мандат, но се отказа след катастрофален предизборен дебат и натиск от редиците на Демократическата партия.Редактор: Емил Йорданов
