Трима свещеници са арестувани при полицейска акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция. Те са заподозрени, че са складирали дрогата в църква, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Властите смятат, че групата е била замесена в разпространението на кокаин и суров канабис на територията на страната, както и в нелегално транспортиране на мигранти.

Българин е арестуван при акция по задържане на 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро в Нидерландия

По време на акцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис. Незаконните печалби на организацията се оценяват на над 105 000 евро, според разследващите органи.

