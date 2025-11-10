Гърция въвежда нови мерки за събиране на глобите от нарушители. Министерството на цифровото управление в Атина внедрява система за свързване с митниците, която работи в реално време и блокира излизането на нарушителите, докато не си платят глобите. Тя позволява преди границата да бъде сканиран регистрационният номер и ако има наложена глоба, ще трябва да се плати на място, за да може автомобилът да напусне страната. Ако шофьорът няма пари в себе си, той може да премине границата, но не и автомобилът.

Камери с изкуствен интелект вече има в района на Атика, но до летния сезон ще има и в Северна Гърция. Те ще могат не само да засичат нарушенията, но и да правят снимка на водача на превозното средство. Фишовете ще съдържат код, чрез който глобата ще може да се плати по банков път. Очаква се това значително да улесни процеса.

Досега общините събираха глобите, а срокът за това беше от 3 до 5 години. Сега става между 3 и 6 месеца. Държавата преминава към по-строги мерки, тъй като досега събираемостта в Гърция е под 40%.

Същевременно отпадат забраните за шофирането с дебело яке и за пиене на кафе или безалкохолни напитки по време на шофиране.

Глобата за непоставен колан се налага не само на шофьора, а и на всички пътници в автомобила. Ако дори един човек се вози необезопасен, всички пасажери биват санкционирани. Глобите започват от 350 евро.

Има санкции и за пешеходци, например - за неправилно пресичане или навлизане на пътното платно без причина.