Националният център за психосоматика осигурява мобилни екипи за психологична грижа в София, които посещават пациенти в тежко физическо състояние и не могат да отидат до кабинет.

Клиничните психолози извършват домашни посещения на болни с онкологични заболявания, при които често липсва адекватна психологична подкрепа. Консултациите подпомагат пациентите да се справят с емоционалния стрес, тревожността и промените в начина на живот вследствие на заболяването.

Здравето в числа: 80% от българите се определят като психично здрави, а 60 на сто – пред бърнаут

В студиото на „Твоят ден“ клиничният психолог Венцислав Герасимов уточни, че Националният център за психосоматика не разполага с държавно финансиране: „Центърът не е държавна организация, която да има някакво финансиране. Съставен е от експерти в областта на психоанализата и психологическата подкрепа – клинични психолози и социални работници“.

Той подчерта, че названието „национален“ не е случайно: „Защото идеята ни е за устойчиво развитие на психологическата подкрепа в болнична институция, която да обхване цялата страна. Имаме колеги в различни градове и се опитваме да унифицираме подхода и идеята“.

Психологът поясни, че проектът се основава на европейски модел, успешно приложен във Франция още през 60-те години: „Това е моделът, който ние се опитваме да интегрираме в България – психотерапевтична подкрепа за пациенти с онкологични заболявания и хора в тежки етапи на лечение“.

По думите му процесът е бавен и изисква висока експертиза и постоянство: „Това е изключително тежка работа. Психоаналитичната психосоматика като теоретичен модел ни дава най-точно разбиране за психичното страдание на тези пациенти и защо стигат до прогресивни заболявания“.

Герасимов описа същността на своята работа като изследователски и терапевтичен процес, който цели да помогне на човека да се справи с емоционалните последици от болестта: „Удовлетворението е голямо, когато продължителната работа ни даде предиктите за заболяването – как се е случило и защо. Това ни помага да намерим най-краткия път към пациента и да направим терапевтичната работа ефективна“.

При това обаче най-важното е да се постигне приемане: „Това е изключително труден процес, който изисква огромен ресурс – преди всичко от пациента. Нашата задача е да му помогнем да открие този ресурс и да продължи да води обичаен живот въпреки диагнозата“.

Националният център за психосоматика вече е създал мобилни екипи, които се състоят от клиничен психолог и социален работник. Те осъществяват домашни посещения, а за хора извън столицата има онлайн опция:

Колко важна е психологическата подкрепа за двойките с репродуктивни проблеми

„Достъпът е през Националния център по психосоматика – чрез имейл или телефон, публикуван в социалните ни мрежи. В другите градове предлагаме 15-минутни безплатни онлайн сесии, които дават ориентация и насока за справяне със стреса“.

В края на разговора Герасимов коментира как Министерството на здравеопазването би могло да се включи: „Ако тези заявки за работа на мобилните екипи могат да минават през 112, това би помогнало. Много хора се обаждат с различни проблеми – включително психиатрични или свързани с употреба на алкохол. Ако има държавен механизъм за първична оценка, ще можем по-бързо да насочваме ресурсите си към нуждаещите се“.

Той добави, че центърът вече има натрупан организационен опит и предлага експертиза, която може да бъде полезна на институциите: „Работим вече осем години, обучаваме и лекари за терапевтичен подход. Имаме и разработен стандарт за работа на звено за психологична грижа в болнична институция, който се приема добре от колеги в България“.

Редактор: Цветина Петкова