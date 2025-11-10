Френският президент Никола Саркози (2007 - 2012 г.) ще бъде освободен от затвора. Парижки съд постанови, че той може да дочака резултата от обжалване на присъдата му от септември за престъпен заговор на свобода, съобщи CNN.

Съдът му наложи разширена „забрана за контакт“, по-специално с министъра на правосъдието Жерал Дарманен, и за напускане на страната. Саркози ще се прибере у дома още днес.

Той получи 5-годишна присъда за опити за набиране на средства от Либия за предизборната си кампания през 2007 г.

Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва. Адвокатите на 70-годишния бивш политик веднага подадоха молба за освобождаването му.

Прокуратурата поиска от Апелативния съд в Париж да освободи бившия френски президент Никола Саркози, който е в затвора „Ла Санте” в Париж. Това ще се случи под съдебен контрол, с ограничения върху това с кого може да се свързва.

"Затворът е тежък, много тежък за всеки затворник. Бих казал дори, че е изтощителен“, заяви Никола Саркози, който се включи в 50-минутното заседание по обжалването по видеоконферентна връзка. И допълни: „Боря се за триумфа на истината“.

"За Никола Саркози, макар да е силен, здрав и смел човек, това задържане е голямо страдание и болка“, подчерта един от адвокатите на бившия политик - Жан-Мишел Дароа.

„Задържането представлява заплаха за Никола Саркози, а не обратното“, посочи друг от защитниците - Кристоф Инграйн, като отбеляза, че от съображения за сигурност той е поставен в изолация и се охранява от двама агенти в затвора.

Припомняме, че либийската афера се основава върху твърдения, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. Затова съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция нито един държавен глава не е получавал толкова тежка присъда. Саркози е категоричен, че е невинен.

Редактор: Станимира Шикова