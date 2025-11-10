getty images
Причината е издаването на последния албум на певицата, което не отговаря на сроковете за участие
Слуховете, че наградите „Грами” са обърнали гръб на Тейлър Суифт се оказаха грешни. Причината певицата да не фигурира сред номинираните за 68-ите годишни отличия няма нищо общо с отношението на Академията към нея – става дума за неспазен срок, а не творческо пренебрежение.
За да бъдат разглеждани за награда „Грами”, музикалните издания трябва да са пуснати в периода между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г. Новият албум на Суифт – The Life of a Showgirl, излезе на 3 октомври 2025 г., което автоматично го изключва от настоящия цикъл на номинации.
Тейлър Суифт счупи всички рекорди с новия си албум The Life of a Showgirl
Това не спря феновете ѝ да реагират емоционално на новината, че тя отсъства от списъка с номинираните, който бе обявен на 7 ноември. Мнозина побързаха да изразят недоволството си онлайн, преди да разберат, че причината е чисто формална.
До момента Тейлър Суифт има 58 номинации и 14 спечелени награди „Грами” в кариерата си. През 2024 г. тя влезе в историята като стана първият изпълнител, който печели четири пъти наградата „Албум на годината”, благодарение на своя проект от 2022 г. – Midnights.
Редактор: Калина Петкова
