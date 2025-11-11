Проливни дъждове и лошо време засегнаха района на Западна Турция, след като метеоролозите предупредиха за очаквани порои и гръмотевични бури в тази част на страната.

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения.

Подобна е картината и в измирския град Алиага. Внезапно започналият дъжд предизвика наводнения по местните улици и булеварди и доведе до затруднения в трафика на много места.

Дъждовно време властва и в окръг Чанаккале, където в морето край местния остров Бозджаада се изви торнадо. Явлението беше заснето от камерите на мобилни телефони на граждани, изчакващи на местното фериботно пристанище.

Bozcaada açıklarında denizde hortum görüntülendi https://t.co/2yFvWbQcFQ — Ege Telgraf (@EgeTelgraf) November 11, 2025

Предупреждения за лошо време са издадени и за Истанбул, където силните валежи се очаква да продължат до петък. Метеоролозите прогнозират и известно захлаждане, след като в последно време температурите в района се задържаха над сезонните норми, предаде турската телевизия НТВ.

Çanakkale'de dün başlayan sağanak yağışlar devam ederken, bugün Bozcaada açıklarında denizde nadir görülen bir manzara ortaya çıktı: pic.twitter.com/EiMPgpDG3G — Haber Körfez (@HaberKorfez) November 11, 2025

Редактор: Цветина Петкова