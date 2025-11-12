В съседна Сърбия хиляди излязоха по улиците на Белград, за да протестират срещу срещу разрушаването на комплекса от сгради на Генералния щаб на някогашната югославска армия. Проектът предвижда на това място да бъде изграден луксозен комплекс, зад който стои зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.



Участниците в протеста оформиха жива стена около сградите и начертаха символична червена линия като послание, че няма да позволят събарянето ѝ. Темата е чувствителна за Сърбия, защото засяга сгради, бомбардирани няколко пъти през 1999 година по време на въздушната кампанията на НАТО, водена от САЩ, чиято цел беше да се прекрати войната в Косово.

Събралите се почетоха с мълчание 16-те жертви при срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад.

"Унижението няма край. Това е нещо, което подкопава националната идентичност и нарушава приемствеността на нашата култура и традиции. Мисля, че е изключително унизително и се чудим къде е границата и дали има край на това", заяви проетстиращият от Белград Горан Томин.

