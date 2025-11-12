Върховният съд на Австралия постанови в сряда, че правителството може да си върне земята, която Русия е наела за построяването на ново посолство, но заяви, че Москва трябва да бъде компенсирана, предаде ДПА. През юни 2023 г. австралийското правителство прие закон, за да попречи на Русия да построи посолство близо до парламента на страната в Канбера поради опасения за националната сигурност.

Съдът постанови, че австралийското правителство е приело валидни федерални закони за възстановяване на парцела, което първоначално е предоставено под наем през 2008 г. Освен това магистратите постановиха, че правителството е длъжно да плати на Русия "разумно обезщетение".

През 2023 г. австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство е "получило много ясни съвети за сигурност относно риска, представляван от новото руско присъствие толкова близо до сградата на парламента".

Москва все още има присъствие в Австралия в настоящите си имоти в Грифит, предградие на Канбера.

Редактор: Станимира Шикова