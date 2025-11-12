Няма съществени промени в бюджета на държавата за следващата година. Това стана ясно след среща на синдикатите с ГЕРБ във вторник. Профсъюзите обявиха за възможен този бюджет, но работодателите продължават да се колебаят дали да отидат на Тристранния съвет в четвъртък, тъй като възраженията им не са били взети под внимание.

Тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира проектобюджета за 2026 година. Той припомни за бездействието на работодателите при приемането на закона за обвързване на минималната работна заплата със средната. „Синдикатите мълчаха, когато приехме формулата за изчисление на минималната работна заплата”, коментира Борисов.

Борисов: Имаме готово име за особен управител на "Лукойл"

Синдикатите гледат негативно на твърдението на управляващите. „Винаги сме били критични по отношение на ефективността на разходите в бюджета. Още когато беше предложена формулата за обвързване на средната работна заплата с минималната, ние възразихме”, заяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в предаването „Твоят ден”.

Най-важни са разговорите на тази тема и не трябва да се взимат прибързани решения, смята председателят на КТ „Подкрепа” Кремена Атанасова.

„Ябълката на раздора” - възнагражденията за държавните служители

Липсва ли в държавната администрация ясна политика по доходите? Според Кременa Атанасова в една и съща институция може да има служители, които за сходни функции получават различни заплати. „Това не е справедливо“, категорична е тя. По думите ѝ подобна липса на последователност задълбочава усещането за несправедливост и води до още по-големи диспропорции между отделните структури и служители.

Атанасова допълва, че държавните служители често са неразбрани от обществото. „Хората автоматично слагат знак на равенство между държавен чиновник и служител на гише“, казва тя. Според нея служителите в публичния сектор искат да имат равни права с останалите работещи - да могат да работят втора работа и да плащат своите осигуровки. „Ние не успяваме да артикулираме достатъчно добре този проблем“, признава Атанасова и настоява за цялостно преосмисляне на системата.

Премиерът: Очакваме третият транш по ПВУ да постъпи до края на годината

Според изпълнителния директор на АИКБ трябва да има „мащабна реформа по отношение на функционалността“ на държавната администрация. Нужен е реален функционален анализ на всички агенции и министерства, за да се оцени ефективността на тяхната дейност. „Липсва оценка на свършената работа - има просто едно увеличаване на възнагражденията“, посочва Иванов.

Той обръща внимание и на проблем, характерен за по-малките населени места – публичният сектор там често „изсмуква“ работната сила от пазара. В резултат бизнесът трудно намира кадри, а дефицитът на трудови ресурси се усеща значително.

Целият разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова