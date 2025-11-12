Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано в Средиземно море в района на Кипър към 11.31 ч. местно време в сряда, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център.

Според оповестените данни трусът е бил на дълбочина 21 км. Той бил последван от няколко по-слаби земетресения с магнитуд между 3,5 и 4,7.

За труса съобщи и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации. По нейни данни огнището е било на дълбочина около 15,5 км.

