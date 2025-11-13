Русия увеличава производството на военно оборудване, което показва не само нежеланието ѝ да прекрати войната срещу Украйна, но и плановете ѝ да започне мащабна агресия в Европа в периода между 2029 и 2030 г., Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от „Укринформ“.

„Трябва да признаем, че те искат голяма война и трябва да се подготвим. Разглеждаме това като наистина голямо предизвикателство“, написа Зеленски в „Телеграм“.

Схемата за 100 млн. долара: Зеленски иска министрите, разследвани за корупция, да бъдат уволнени

Той подчерта, че в момента Русия няма намерение да спре агресията си срещу Украйна.

„Като погледнем към отбранителната промишленост на Русия, виждаме, че те увеличават производството си. И затова нашето мнение е, че искат да продължат тази война“, добави той.

Според Зеленски съвместният натиск може да принуди Москва да прекрати войната. Той призова партньорите да обмислят как да спрат руснаците и да направят всичко възможно, за да намалят техните способности – „да не им дават оръжия и пари, които все още може да получават от търговията с енергия“.

Редактор: Мария Барабашка