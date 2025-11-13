Северните и балтийските страни обявиха, че ще предоставят 500 милиона долара (430 млн. евро) за програма, създадена от Вашингтон и НАТО за закупуване на американски оръжия за Украйна, предаде "Франс прес".

Средствата ще бъдат използвани за закупуване на военно оборудване и боеприпаси чрез фонд, управляван от САЩ, който дава възможност на европейските държави да финансират доставката на американски оръжия за Украйна. Механизмът е известен като „Приоритетен списък с нуждите на Украйна“ (PURL), уточняват в общо изявление Финландия, Дания, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.

Този механизъм позволява закупуването на оръжия от американските запаси и беше стартиран през юли от президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Този общ ангажимент да се допринесе за инициативата PURL ще засили още повече ангажимента на скандинавските и балтийските страни да подкрепят Украйна", заяви финландският министър на отбраната Анти Хякянен. Според него от съществено значение за Украйна е да получи бързо жизненоважно оборудване за отбрана.

"Агресивната война, водена от Русия, представлява дългосрочна заплаха за европейската сигурност, трансатлантическата общност и международния ред, основан на правила", се посочва в съвместното изявление.

"Няма да допуснем тази заплаха да се материализира", става ясно още от текста.

