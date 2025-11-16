Преди приблизително 6,2 милиона години Червено море претърпя толкова екстремни промени, че напълно изчезва. Басейнът, някога гъмжащ от морски живот, се превърна в пуста солена равнина. То остана сухо в продължение на хиляди години, до катастрофалния потоп от Индийския океан, който издълба масивен подводен каньон и свързва отново басейна с глобалната океанска система, разкри Daily Galaxy.

Мащабът и скоростта на това дълго обсъждано събитие вече са определени с безпрецедентна точност. Учени от саудитския Института за геофизични изследвания „Крал Абдула“ установиха, че Червено море не просто е пресъхнало – то е пресъхнало напълно и след това се е напълнило отново в резултат на катастрофално морско заливане, случило се преди по-малко от 100 000 години.

„Резултатите показват, че басейнът на Червено море е преживял едно от най-екстремните екологични събития на Земята: той е пресъхнал напълно и след това внезапно се е наводнил отново преди около 6,2 милиона години“, каза водещият автор. Изследователите също така са установили, че преди около 6,2 милиона години Индийският океан е пробил вулканичния праг Ханиш, тектонична бариера в района на днешния проток Баб ел-Мандеб. Последвалото наводнение ерозира морското дъно, създавайки подводен каньон с дължина 320 километра – геоложка рана, която все още се вижда в съвременните батиметрични данни. Това събитие възстановило морските условия и установило постоянна връзка между Червено море и Индийския океан, променяйки фундаментално хидрологията и екологията на региона.

Червено море се е образувало като разлом между Африканската и Арабската плоча преди около 30 милиона години. Първоначално е било система от изолирани езера, но се е разширило, когато континенталният дрейф е разместил плочите. Преди около 23 милиона години е било за кратко наводнено от Средиземно море, което е довело до образуването на процъфтяваща морска екосистема, както се вижда от фосилните рифове край бреговете на Саудитска Арабия.

Но сухият климат и тектоничните промени в региона проправили пътя за колапс. Преди между 16 и 6 милиона години циркулацията на морската вода се влоши и изпарението се увеличи. Басейнът беше запълнен със солен слой с дебелина от 2 до 4 километра.

Редактор: Ивайла Митева