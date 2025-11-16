Снимка: iStock
Преди приблизително 6,2 милиона години Червено море претърпя толкова екстремни промени, че напълно изчезва
Преди приблизително 6,2 милиона години Червено море претърпя толкова екстремни промени, че напълно изчезва. Басейнът, някога гъмжащ от морски живот, се превърна в пуста солена равнина. То остана сухо в продължение на хиляди години, до катастрофалния потоп от Индийския океан, който издълба масивен подводен каньон и свързва отново басейна с глобалната океанска система, разкри Daily Galaxy.
Мащабът и скоростта на това дълго обсъждано събитие вече са определени с безпрецедентна точност. Учени от саудитския Института за геофизични изследвания „Крал Абдула“ установиха, че Червено море не просто е пресъхнало – то е пресъхнало напълно и след това се е напълнило отново в резултат на катастрофално морско заливане, случило се преди по-малко от 100 000 години.
„Резултатите показват, че басейнът на Червено море е преживял едно от най-екстремните екологични събития на Земята: той е пресъхнал напълно и след това внезапно се е наводнил отново преди около 6,2 милиона години“, каза водещият автор. Изследователите също така са установили, че преди около 6,2 милиона години Индийският океан е пробил вулканичния праг Ханиш, тектонична бариера в района на днешния проток Баб ел-Мандеб. Последвалото наводнение ерозира морското дъно, създавайки подводен каньон с дължина 320 километра – геоложка рана, която все още се вижда в съвременните батиметрични данни. Това събитие възстановило морските условия и установило постоянна връзка между Червено море и Индийския океан, променяйки фундаментално хидрологията и екологията на региона.
Червено море се е образувало като разлом между Африканската и Арабската плоча преди около 30 милиона години. Първоначално е било система от изолирани езера, но се е разширило, когато континенталният дрейф е разместил плочите. Преди около 23 милиона години е било за кратко наводнено от Средиземно море, което е довело до образуването на процъфтяваща морска екосистема, както се вижда от фосилните рифове край бреговете на Саудитска Арабия.
Но сухият климат и тектоничните промени в региона проправили пътя за колапс. Преди между 16 и 6 милиона години циркулацията на морската вода се влоши и изпарението се увеличи. Басейнът беше запълнен със солен слой с дебелина от 2 до 4 километра.Редактор: Ивайла Митева
